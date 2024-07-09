I CENTISTI PATERNESI 2024. 09 LUGLIO
INVIACI QUI I TUOI DATI
A cura di Redazione
09 luglio 2024 20:22
FEDERICA BOTTINI ITE RUSSO , 5° BT
CHIARA BERTINOIstituto Francesco De Sanctis , 5CL
REBECCA FUSTO ITE RUSSO , 5° BT
KEVIN SPEDALIERI ISTITUTO ARCHIMEDE CATANIA - 5BMCN
DENISE SPOTOLICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE "F.DE SANCTIS" 5CP
CHIARA REBECCA SPITALERI LICEO SCINTIFICIO " ENRICO FERMI" 5DT
SAMUELE LUCIANO NOTOITE RUSSO, 5A SIA
AURORA GIUSY LA MELA Liceo delle scienze umane Francesco De Sanctis 5 BP
GIORDANA SALADDINO LICEO SCINTIFICIO " ENRICO FERMI"
ALESSIA SCHEPISLiceo Linguistico Francesco De Sanctis, 5CL
CARMEN CATENALiceo delle scienze umane "F.de Sanctis" 5° BP
EMANUEL GULLOTTILiceo Scientifico Enrico Fermi, 5A. 100eLode.
GIORGIO DISTEFANOITE Russo 5°A AFM
CARLA LUCIA STENDARDOLiceo scientifico "E. Fermi". 5A
GRAZIELLA CONSOLAZIONE CUNSOLOITE RUSSO , 5° AT
CLARISSA TOMASELLOITE GIOACCHINO RUSSO 5ªAT
SEBASTIANO CARUSOLiceo linguistico Francesco De Sanctis 5° CL
CARMEN MINUTOLOITE GIOACCHINO RUSSO 5C Turismo
REBECCA RINALDI ITE RUSSO 5AT
CLAUDIA MARIAPIA DISTEFANOLiceo Classico Mario Rapisardi, 5B
CHIARA LEANZALiceo linguistico Francesco De Sanctis
SOPHIA CATENA ITE GIOACCHINO RUSSO V AT
TROVATO PIETRO MARIALiceo classico mario rapisardi 5B 100e LODE
BENEDETTO RUSSOLiceo Scientifico E. Fermi
ERIKA FLORESTALiceo scientifico “E. Fermi”. 5BT
SOFIA LIOTTALiceo Classico M. Rapisardi, VA, 100 e lode
VITTORIA PATERNO'Liceo Mario Rapisardi 5A
GAYA CONCETTA CLARA CASTORINALiceo linguistico F. De Sanctis 5CL
MARIA TERESA MAGRI'Liceo delle Scienze Umane F. De Sanctis 5AP 100 E LODE
MARIA CARMELA MECI Liceo Artistico M.Rapisardi 5ªL
FRANCESCA CONTI BELLOCCHILiceo linguistico Francesco De Sanctis, 5AL
WILLIAM NICOLOSILiceo artistico Mario Rapisardi 5L
CHIARA BERTINOIstituto Francesco De Sanctis , 5CL
DELIA LA SPINALiceo Linguistico F. De Sanctis 5ªAL (100/100esimi e lode)
MARTA BRUNDOLiceo linguistico F. De Sanctis 5DL
CARLOTTA CARUSOLiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL, 100 e lode.
MATTIA GIUSEPPE CALIO'ITE Gioacchino Russo 5B SIA
MARIA FEDERICA CAVALLAROLiceo artistico M.M Lazzaro 5P
ERMINIA ANDREA TRAVAGLIANTILombardo Radice Catania 5 D
ROSSELLA TERRANOVALiceo delle Scienze Umane S. M. L ( Mario Rapisardi), 5 A. 100 e lode
ALESSANDRO LOMBARDOLiceo Scientifico "E. Fermi" 5B, 100 e lode
SARA GIUFFRIDALiceo Scientifico E. Fermi classe 5 BT
SARA BELFIORELiceo Scientifico E. Fermi 5B 100elode
LORENZO AMATOLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 ET E LODE
LUCA DISTEFANOLiceo Scientifico "E. Fermi" 5ET
MATTEO SINITO'Liceo Scientifico "Enrico Fermi" 5ET, 100 e lode
MICHELA CANTONELiceo Scientifico “E.Fermi”, 5 ET, 100 e lode
GIUSEPPE DOVI'Liceo Scientifico "E. Fermi", V B
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL
MIRIAM ANNA PISTORIO Liceo delle scienze umane Francesco De Sanctis 5BP
LORENZO AMATOLiceo scientifico Enrico Fermi Paternò
SOFIA MOTTALiceo Linguistico F.De Sanctis 5ªBL
FRANCESCA ROMANOLiceo Linguistico F. De Sanctis 5ªBL
MARTINA RITA LAZZAROLiceo Linguistico F. De Sanctis 5 BL
FRANCESCA ROCCELLAF.De Sanctis; Classe 5°BL
TOMMASO SCACCIANOCEIstituto Francesco De Sanctis, 5BL
SALVO SIGNORELLOITE GIOACCHINO RUSSO VBT
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL