I CENTISTI PATERNESI 2024

01 luglio 2024 20:44
I CENTISTI PATERNESI 2024 -
News
FEDERICA BOTTINI ITE RUSSO , 5° BT
CHIARA BERTINOIstituto Francesco De Sanctis , 5CL
REBECCA FUSTO ITE RUSSO , 5° BT
KEVIN SPEDALIERI ISTITUTO ARCHIMEDE CATANIA - 5BMCN
DENISE SPOTOLICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE "F.DE SANCTIS" 5CP
CHIARA REBECCA SPITALERI LICEO SCINTIFICIO " ENRICO FERMI" 5DT
SAMUELE LUCIANO NOTOITE RUSSO, 5A SIA
AURORA GIUSY LA MELA Liceo delle scienze umane Francesco De Sanctis 5 BP
GIORDANA SALADDINO LICEO SCINTIFICIO " ENRICO FERMI"
ALESSIA SCHEPISLiceo Linguistico Francesco De Sanctis, 5CL
CARMEN CATENALiceo delle scienze umane "F.de Sanctis" 5° BP
EMANUEL GULLOTTILiceo Scientifico Enrico Fermi, 5A. 100eLode.
GIORGIO DISTEFANOITE Russo 5°A AFM
CARLA LUCIA STENDARDOLiceo scientifico "E. Fermi". 5A
GRAZIELLA CONSOLAZIONE CUNSOLOITE RUSSO , 5° AT
CLARISSA TOMASELLOITE GIOACCHINO RUSSO 5ªAT
SEBASTIANO CARUSOLiceo linguistico Francesco De Sanctis 5° CL
CARMEN MINUTOLOITE GIOACCHINO RUSSO 5C Turismo
REBECCA RINALDI ITE RUSSO 5AT
CLAUDIA MARIAPIA DISTEFANOLiceo Classico Mario Rapisardi, 5B
CHIARA LEANZALiceo linguistico Francesco De Sanctis
SOPHIA CATENA ITE GIOACCHINO RUSSO V AT
TROVATO PIETRO MARIALiceo classico mario rapisardi 5B 100e LODE
BENEDETTO RUSSOLiceo Scientifico E. Fermi
ERIKA FLORESTALiceo scientifico “E. Fermi”. 5BT
SOFIA LIOTTALiceo Classico M. Rapisardi, VA, 100 e lode
VITTORIA PATERNO'Liceo Mario Rapisardi 5A
GAYA CONCETTA CLARA CASTORINALiceo linguistico F. De Sanctis 5CL
MARIA TERESA MAGRI'Liceo delle Scienze Umane F. De Sanctis 5AP 100 E LODE
MARIA CARMELA MECI Liceo Artistico M.Rapisardi 5ªL
FRANCESCA CONTI BELLOCCHILiceo linguistico Francesco De Sanctis, 5AL
WILLIAM NICOLOSILiceo artistico Mario Rapisardi 5L
CHIARA BERTINOIstituto Francesco De Sanctis , 5CL
DELIA LA SPINALiceo Linguistico F. De Sanctis 5ªAL (100/100esimi e lode)
MARTA BRUNDOLiceo linguistico F. De Sanctis 5DL
CARLOTTA CARUSOLiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL, 100 e lode.
MATTIA GIUSEPPE CALIO'ITE Gioacchino Russo 5B SIA
MARIA FEDERICA CAVALLAROLiceo artistico M.M Lazzaro 5P
ERMINIA ANDREA TRAVAGLIANTILombardo Radice Catania 5 D
ROSSELLA TERRANOVALiceo delle Scienze Umane S. M. L ( Mario Rapisardi), 5 A. 100 e lode
ALESSANDRO LOMBARDOLiceo Scientifico "E. Fermi" 5B, 100 e lode
SARA GIUFFRIDALiceo Scientifico E. Fermi classe 5 BT
SARA BELFIORELiceo Scientifico E. Fermi 5B 100elode
LORENZO AMATOLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 ET
LUCA DISTEFANOLiceo Scientifico "E. Fermi" 5ET
MATTEO SINITO'Liceo Scientifico "Enrico Fermi" 5ET, 100 e lode
MICHELA CANTONELiceo Scientifico “E.Fermi”, 5 ET, 100 e lode
GIUSEPPE DOVI'Liceo Scientifico "E. Fermi", V B
CHIARA MARIA MAGRI'Liceo linguistico F.de Sanctis 5DL
