I criminali non danno tregua: furto anche all'isola ecologica

Portati via computer, bilance, registratori e telecamere

95047.it Sembra quasi che i criminali abbiano fatto la mappatura della città: non lasciando assolutamente nulla. Non c'è ormai esercizio commerciale o sito pubblico che è esente dalle mire di balordi senza scrupoli pronti a colpire anche per una manciata di spiccioli. Di poche, e non certo preziose, cose. Come nel caso della notte scorsa quando all'Isola ecologica di Tre Fontane sono stati rubati computer, bilance, registratori e telecamere. Portati via anche i monitor. Una situazione paradossale: un furto che è stato prontamente denunciato dagli stessi operatori dell'Isola ecologica che questa mattina si sono subito accorti che qualcuno si era intrufolato all'interno degli uffici ed aveva provveduto a rubare tutto il possibile.