I DATI DEL 09 DICEMBRE 2020: 753 NUOVI CASI E 34 MORTI IN SICILIA

Sono 753 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.013 tamponi effettuati.

I decessi sono 34, che portano il totale a 1.863. Con i nuovi casi sono a 39.647 gli attuali positivi, con un decremento di 908 casi rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.374 pazienti in regime ordinario (setsso dato di ieri) e 198(-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 37.075persone. I guariti sono 1627.

DATI ITALIA

Sono 12.756 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime di oggi sono 499. Ieri i nuovi casi erano stati 14.842 con 149mila tamponi, mentre le vittime erano 634.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 12.756 contagiati

• 499 morti

• 39266 guariti

-25 terapie intensive | -428 ricoveri

118.475 tamponi

Tasso di positività: 10,8% (+0,8%)