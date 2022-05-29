I DIESIS COMPOSTO DA DUE FRATELLI PATERNESI INCANTANO IL DUOMO DI MARSIGLIA

Sabato 21 maggio 2022, invitati dalla Fondazione Aznavour e da Frank évènements, i due DIESIS hanno incantato le 6000 persone presente nel immenso e colmo Duomo di Marsiglia per un speciale omaggio ad...

Sabato 21 maggio 2022, invitati dalla Fondazione Aznavour e da Frank évènements, i due DIESIS hanno incantato le 6000 persone presente nel immenso e colmo Duomo di Marsiglia per un speciale omaggio ad Aznavour, un evento speciale, straordinario. Applauditi con un stand up di tutti i spettattori nel finale del concerto, tutti gli artisti riuniti sul palco hanno cantato l'inno composto da Aznavour all'indomani del terribile terremoto di Erevan, ‘Per te Armenia’. A questo momento preciso, tutti hanno capito che l’anima di Charles Aznavour era con loro.

‘Quel che si dice’

I più grandi erano presenti per ricordare quello che fu e resta il re della canzone sia in Francia che nel mondo. Enrico Macias, Linda Lemay, Nana Mouskouri, Gérard Ferrer, Frédéric Zeitoun, Quentin Nicodemi, Smaïn, Emma, Arpi Alto, cantante armena, Naestro, i Diesis ecc., accompagnati da 500 coristi e 10 musicisti e il pianista di Aznavour Eric Berchot, hanno dato fuoco a un Duomo colmo ed entusiasta. Si notava la presenza di grande personnalità : un DJ Americano venuto da New York, Patrick Hernandez (Born to be alive), Gérard Davoust, il produttore di Charles Aznavour per 42 anni e ora di Linda Lemay (lo è stato anche di Sardou ecc)

Con la loro interpretazione di ‘Quel che si dice’, i Diesis, unici cantanti italiani invitati, non hanno soltanto rappresentato l’Italia con onore e orgoglio, ma hanno letteralmente incantato i 6000 spettatori che li hanno assaliti all'uscita del concerto per autografi e foto. un piacere per i due ragazzi il cui primo concerto a Marsiglia non è il primo. Si sono prodotti nel Teatro Internationale Toursky e al Roudelet Felibren nel settembre 21. Sono stati accompagnati sul palco per l'inizio della loro canzone da Gérard Ferrer che ha cantato la prima strofa, un modo per il cantante di fama mondiale, che ha interpretato La mamma et volare in stile gitano, plebiscitato da Charles Aznavour, un modo di rinforzare per i Diesis il giusto riconoscimento in Francia.

‘FOR ME… FORMIDABILMENTE’

Ma la serata non era finita ! In occasione della cena di gala che ha seguito il concerto, tenutasi al Grand e splendido Hotel Continental, sono stati invitati a cantare ‘For me… Formidabilmente’ davanti ai VIP e tutti i cantanti riuniti. I Diesis che non interpretavano le loro proprie e bellissime canzoni, hanno dimostrato un alto livello di professionalità e di talento che hanno suscitato l'ammirazione e gli vibranti applausi di tutti gli ospiti.

Naturalmente, gli appuntamenti sono fissati per altri concerti in Francia e vi terremo informati.

L’Italia, la Sicilia, ma soprattutto Paterno' possono essere orgogliosi dei loro figli, due giovani cantanti, i DIESIS, il cui cammino glorioso è già segnato.

Il nostro giornale aveva già intuito il loro talento e la loro modestia, dato che avevamo già scritto di loro.

Li potete ritrovare sui social diesis_ic

Danielle Dufour Verna