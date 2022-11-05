I FAMILIARI LO ASPETTANO ALL’AEROPORTO DI CATANIA, MA LUI NON ARRIVA: SCOMPARSO 28ENNE

Da quasi 15 giorni non si hanno più notizie del 28enne siciliano Samuele Cimino, che da mesi lavora in Germania: a fine ottobre i familiari lo hanno atteso all'Aeroporto di Catania ma non è mai arriva...

Dallo scorso 20 ottobre i familiari non hanno più notizie di Samuele Cimino, 28enne originario di Caltagirone ma che vive e lavora da alcuni mesi a Essen, in Germania.

Il suo rientro in Sicilia, tramite un volo per Catania, era previsto per lo scorso 21 ottobre. Quel giorno, tuttavia, Samuele non è giunto a destinazione.

A diffondere la notizia della scomparsa del giovane è stata, lo scorso 2 novembre, la trasmissione Chi l’ha visto?.

Al momento della scomparsa, indossava cappello e maglietta neri. Con sè aveva uno zaino blu e una grande valigia nera.

Avrebbe con sé anche i documenti ma il cellulare risulta spento.