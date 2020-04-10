I FESTEGGIAMENTI SANT’ALFIO, FILADELFO E CIRINO:CHIUSI AL PUBBLICO, SOLO DIRETTE VIDEO
Arriva con un comunicato dell'Arciprete Parroco Don Giovanni Salvia. l'ufficialità che i festeggiamenti in onore dei fratelli martiri Sant’Alfio, Filadelfo e Cirino in programma dal 26 Aprile al 10 Maggio a Sant'Alfio, per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 non potranno essere svolti in forma pubblica.
Nel comunicato viene annunciata che sarà effettuata, diretta streaming dell'evento giorno il 3 maggio alle ore 10, con l’apertura della Cappella dei Santi e a seguire la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete
Il comunicato si conclude con una citazione di Sant’Agostino che recita: “A questa mensa del Signore, per ciò, noi non commemoriamo i martiri come facciamo con gli altri che ora riposano in pace, cioè non preghiamo per loro, ma chiediamo piuttosto che essi preghino per noi, per ottenerci le loro orme“.