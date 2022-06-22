I FUNERALI IN CATTEDRALE TRASMESSI IN DIRETTA SUI SOCIAL DELLA DIOCESI DI CATANIA

I funerali di domani della piccola Elena, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti, che saranno celebrati domani (mercoledì 22 giugno) dalle 17 nella Cattedrale di Catania, saranno trasmes...

I funerali di domani della piccola Elena, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti, che saranno celebrati domani (mercoledì 22 giugno) dalle 17 nella Cattedrale di Catania, saranno trasmessi sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania.

La possibilità di rilanciare immagini, filmati o l’intera diretta è a titolo gratuito.

«In merito alla tragica scomparsa della piccola Elena, affacciatasi alla vita da appena cinque anni - si legge in una nota dell’Arcidiocesi di Catania - si porta a conoscenza che i funerali avranno luogo in Cattedrale il 22 giugno alle ore 17. Essendo questa una celebrazione particolarmente significativa e dolorosa è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto, per questo motivo - prosegue la nota - per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive, che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta nei saranno trasmessi sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania».

LINK

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg