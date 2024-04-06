I GEMELLI NOVELLO DI RAMACCA E GRAMMICHELE VINCONO 50.000 EURO AD “AFFARI TUOI”

Dopo 34 puntate, è finalmente arrivato il turno dei gemelli siciliani, Francesco da Grammichele e Don Raffaele da Ramacca, di scendere in campo nella trasmissione televisiva "Affari Tuoi", rappresenta...

Dopo 34 puntate, è finalmente arrivato il turno dei gemelli siciliani, Francesco da Grammichele e Don Raffaele da Ramacca, di scendere in campo nella trasmissione televisiva "Affari Tuoi", rappresentando la loro terra d'origine.

Il loro ingresso è stato preceduto dalla new entry del programma, Valentina del Lazio, che ha lasciato il posto ai gemelli dopo un mese di grande simpatia da parte del pubblico, accolti calorosamente da Amadeus, il padrone di casa.

Tuttavia, l'inizio della partita per Francesco e Don Raffaele è stato tutto fuorché promettente. Sin dalle prime estrazioni, i gemelli hanno pescato pacchi del valore di 300 mila, 200 mila e 75 mila euro, segnando un avvio difficile. Le cose sono peggiorate ulteriormente quando, nonostante un tentativo di cambio, hanno continuato a prendere pacchi rossi, senza ricevere alcun sostegno dalla fortuna.

Il dottore ha offerto loro solamente 4 mila euro e l'opportunità di aprire 8 pacchi di fila, rendendo la situazione ancor più difficile. È stata indubbiamente una partita caratterizzata da sfortune.

Nonostante le avversità, i gemelli hanno mantenuto il buon umore, portando allegria in studio e regalando sorrisi nonostante la sonora sconfitta annunciata nella battaglia con il Dottore. Tuttavia, l'inaspettato colpo di scena è arrivato alla fine: i gemelli hanno indovinato la regione fortunata, portando a casa un premio di 50 mila euro.

Una svolta inaspettata che ha concluso una serata che sembrava segnata dalla sfortuna con abbracci e lacrime di commozione. In conclusione, una partita incredibile con un finale altrettanto incredibile che ha reso i gemelli siciliani protagonisti indimenticabili di "Affari Tuoi".