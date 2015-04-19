I gestori dell'Ottavo Senso: "Chiediamo che ci sia un presidio sulla piazza"

Dopo la maxi-rissa di ieri: "Denunciamo questi fatti da tempo

95047.it Da tempo, la situazione viene denunciata. Forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la maxi-rissa di ieri sera. Un commento al nostro pezzo viene dai gestori del locale Ottavo Senso. Un intervento che riportiamo perché rende il bene il senso delle cose: denunciare questi fatto ma anche stare vicini ai commercianti che su Paternò stanno investendo denaro e fatica.

"Denunciano ormai da settimane questa cosa.. Ieri ci era stato promesso il presidio sulla piazza. Nulla di fatto.. Domani andremo dal sindaco e nei comandi di stazione per denunciare il tutto con un esposto scritto al sindaco. Al comando dei vigili e al comando dei carabinieri.. E ringrazio tutti voi per aver dato risalto a tutto questo. Credetemi non ci fermeranno..