I giovedì di festa e sport: Paternò in Linea torna in viale dei Platani

Dal 7 maggio e fino a tutto il mese di giugno: rilassarsi, conoscere gente nuova, dimagrire, conoscere la città

Dopo il grande successo delle scorse stagioni primaverili, e dopo una meravigliosa stagione invernale di allenamenti al coperto svolti all'interno della Palestra della Scuola Elementare sita in Via Libertà, per il 7° anno consecutivo ricomincerà a maggio il CLASSICO APPUNTAMENTO "IN LINEA" dei GIOVEDI' SERA..con PATERNO' IN LINEA. Nella formula ormai ben collaudata, ma con qualche piccolo accorgimento in più volto a PROMUOVERE principalmente l'utilizzo dei PATTINI, si inizierà ufficialmente GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015 con appuntamento fisso presso la ribattezzata PIAZZA "P.I.L." (nonché pista ciclabile su Viale dei Platani) sempre a partire dalle ORE 20:30.

Per tutti i GIOVEDÌ dei mesi di MAGGIO e GIUGNO quindi, con esclusione dell’ultimo giovedì di giugno per il quale si rimanda l’appuntamento a VENERDÌ 26 GIUGNO durante il quale si svolgerà la classica serata di chiusura stagione con una grande festa in piazza, sarà possibile IMPARARE a PATTINARE ed ALLENARSI liberamente insieme ai maestri, agli istruttori ed ai più esperti componenti di Paternò in linea.

A fine allenamento in piazza, intorno le ore 22:00, le serate proseguiranno come sempre con una “PASSEGGIATA IN LINEA”, aperta a tutti i PATTINATORI già autonomi lungo le vie della Città di Paternò. Per chi non ha avuto il piacere e/o l 'occasione di partecipare e/o conoscere questa iniziativa, che ha tenuto allegramente insieme gente di tutte le età durante le splendide serate delle precedenti edizioni e, per chi ha già "assaporato" tali serate, si RICORDA CHE...l'evento ha come obiettivo quello di Vivere la nostra città..in linea ed è aperto a tutti gli amanti del "benessere" e della Città di Paternò, uomini e donne di tutte le età, grandi e piccini! Sarà un'occasione per: allenarsi, farsi due risate, fare sport, divertirsi, imparare a pattinare, stare tra amici, : , viver la notte, girare sui PATTINI per le strade della Nostra Paternò, solitamente sgombere dal traffico mattutino.