I migliori giochi vintage Arcade: ecco quali sono i videogiochi evergreen

Se oggi basta avere un pc e qualche anno fa una console, fino agli anni ’70 era un evento raro poter giocare in casa. Man mano che il tempo passa gli hardware diventano fondamentale per gli appassionati dei videogames e basta rivolgersi a brand come Supermicro server per acquistare tutto quello che è necessario per divertirsi.

La storia degli Arcade nasce con il Tris, primo gioco elettronico sviluppato nel 1952, conosciuto come OXO, 6 anni più tardi arriva Tennis for Two, padre del più famoso Pong. Soltanto nel 1971 arriverà il primo videogames Arcade e da allora, questa categoria non smetterà di essere giocata dagli appassionati, diventando evergreen.

Gli anni ’70: Atari e le console domestiche

Il primo Arcade prende il nome di Galaxy Game e fu sviluppato nell’Università di Standford, questo videogioco è ispirato a Spacewar. Ma il successo della console Atari si deve a Pong, primo videogioco in assoluto a entrare nelle case di grandi e piccini, un gioco minimale che simula una partita di ping pong che ancora oggi è campione di download. Arriva così anche la prima controversia su un videogame particolarmente violento, siamo nel 1976 e Death Race viene censurato perché lo scopo è quello di guidare un’automobile e uccidere i pedoni.

Nel 1978 Atari pubblica la console 2600 con le cartucce intercambiabili e nasce il videogame Asteroid mentre Taito inventa Space Invaders, dando così inizio all’era dei cabinati.

Gli anni ’80: da Pac Man a Supermario

Le sale giochi iniziano a ottenere successo grazie a Pac Man realizzato nel 1982, l’idea viene in mente a Toru Iwatani una sera a Tokio mentre mangiava una pizza: ecco realizzata l’iconica immagine di Pac Man e moglie. L’obiettivo di questo gioco è mangiare e scappare e si distanzia molto dai videogames di guerra, tanto di moda in quel periodo.

Pole Position è il primo videogame di Formula 1, ancora oggi è un Arcade ricercato e molto interessante per grafica e colori: tecnologicamente avanzati per quel periodo.

Le console domestiche affondano il mercato dei videogiochi e gli editori sono in cerca di idee, soltanto la creazione di Super Mario Bros per Nintendo, risolve la crisi e l’industria dei videogames prende nuova vita. Nascono Commodore, Amiga, Sega e tantissimi altri personal computer e console. Gli anni ’90 segneranno l’ultimo grande periodo dei cabinati.

Il boom Arcade degli anni ’90

L’elenco dei videogames Arcade lanciati negli anni ’80 che incontrano il successo negli anni ’90 è lunghissimo: Tetris, GTA, Out Run, The Simpson, Street fighter II, Mortal Kombat, Prince of Persia, NBA JAM, FIFA, PES, Carmageddon, Tekken, Metal Slug, Bubble Bobble, Puzzle Bobble, X Men, Crazy Taxi, Final Fight, Pang... solo per citarne alcuni. Sono ancora oggi fra gli Arcade più scaricati presenti online negli emulatori.

Questi videogiochi rappresentano ancora degli evergreen dopo 20 - 30 anni dalla loro uscita e per lo storytelling innovativo sono ancora attuali. Il mondo dei videogiochi è un universo in costante espansione senza tempo.