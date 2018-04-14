I Paternò Red Sox si ritirano dal campionato di serie A2

Come pubblicato dal sito della federazione, I Paternò Red Sox hanno annunciato in data odierna la rinuncia al campionato di Serie A2 Baseball.

La squadra siciliana era inserita nel girone C del campionato cadettoo e avrebbe affrontato il Sala Baganza questa settimana.

Nei prossimi giorni la Commissione Organizzazione Gare (COG) provvederà agli adempimenti necessari e agli aggiornamenti dei calendari.