I PRESIDENTI DI SEGGIO NOMINATI DALLA CORTE D'APPELLO
15 maggio 2017 16:12
N° SEGGIO COGNOME E NOME1CONTICELLO GIOVANNI2FALLICA PAOLO ANTONIO3RAPISARDA ROSARIA4RIZZO PLACIDO5LEANZA FRANCESCO6LA MANNA SALVATORE7MAGRI' ANTONINO DOMENICO8CARUSO ORAZIO9RUSSO GIUSEPPE10ARCIDIACONO SALVATORE NATALE11CAPONNETTO LAURA MARIA ROSARIA12ASERO ANTONINO13ASMUNDO CAROLINA14BAGLIO ORAZIO ANTONIO15CORALLO NUNZIO16MONCINO CARMELO17CARUSO RITA MARIA18CORSARO GIUSEPPE VINCENZO19CELIA MARIA GABRIELLA20CUTORE MAURIZIO21RUSSO PATRIZIA KETTY22COLONNA CARMELA MARIA GIULIANARITA23LEANZA GAETANO24GRASSO ANDREA ANTONIO25DI CARO SALVATORE26FICHERA FRANCESCO27GULISANO GIUSEPPE28MAZZAMUTO ALFREDO29MILICI MARCO FRANCESCO30MIO GIOVANNI ROBERTO31RAPISARDA SALVATORE FABIO COSTANTINO32SAPIA CAROLINA33DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO34COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO35SARPIETRO GAETANO36TORRISI ALESSANDRO37VITELLINO FILADELFO38ZINGALE GAETANA39MAZZAMUTO MARCO DARIO MARIA40BARBAGALLO ANTONINO41BELFIORE ANGELO42CATANIA SALVATORE43DI CARO BIAGIO44CATANIA CONSOLAZIONE EMANUELA45SCIACCA GIOACCHINO DANILO46MARANO CARMELO47FURNARI PLACIDO47/SLEANZA CLAUDIA