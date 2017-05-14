I RAGAZZI DELL'ASSOCIAZIONE MUOVITI PATERNO' "RIATTIVANO" PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA

Ieri,sabato 13 Maggio i ragazzi dell'associazione giovanile Muoviti Paternò si sono impegnati per "riattivare" Piazza Caduti di Nassirya. Muniti di rastrelli, guanti, scope, sacchi e tanta buona volon...

Ieri,sabato 13 Maggio i ragazzi dell'associazione giovanile Muoviti Paternò si sono impegnati per "riattivare" Piazza Caduti di Nassirya. Muniti di rastrelli, guanti, scope, sacchi e tanta buona volontà, abbiamo raccolto cartestracce e rifiuti di ogni genere dalle aiuole della piazza e ripulito le zone adiacenti alla fontana. Ci siamo occupati in particolar modo della pulitura della stele della Legalità, che è stata installata sempre da noi giovani di Muoviti Paternò qualche anno fa. E' davvero deludente vedere un monumento così importante vandalizzato e lasciato andare all'abbandono, per questo ci siamo sentiti particolarmente in dovere di intervenire per tutelarlo. Per finanziare l'attività abbiamo organizzato un aperitivo di beneficenza il cui ricavato è stato impiegato nell'acquisto dei materiali,. Ci preme a questo punto invitare la cittadinanza a non rendere vani i nostri sforzi, e a collaborare con noi mantenendo la piazza pulita. È questo il modo più semplice per provare a cambiare le cose, adesso tocca a te!