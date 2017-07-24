I RED SOX CONQUISTANO I PLAYOFF

Vincendo gara 1 del recupero della sesta giornata di andata contro i Grizzlies Torino, i Red Sox conqusitano matematicamente il secondo posto nel girone A e poter quindi giocare gli spareggi contro il...

Vincendo gara 1 del recupero della sesta giornata di andata contro i Grizzlies Torino, i Red Sox conqusitano matematicamente il secondo posto nel girone A e poter quindi giocare gli spareggi contro il Città di Nettuno (secondo nel girone C) e una tra Fiorentina e Castenaso (girone B).

Già alla seconda fase, invece, Lanfranchi Collecchio, Redskins Imola e Jolly Roger Grosseto