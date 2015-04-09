I Red Sox sono pronti: la Serie A scatta nel week end

La presentazione del roster paternese: ecco la rosa ufficiale

95047.it Il Paternò Red Sox Baseball che questo pomeriggio ha presentato ufficialmente alla città i membri della squadra che, il prossimo fine settimana, cominceranno il campionato di serie A.

Sabato 11 alle 15:30 e domenica 12 alle 10:30, infatti, si scenderà nuovamente in campo contro il Cus Brescia, squadra contro la quale i Red Sox Paternò hanno disputato i playoff. Gli incontri si svolgeranno sempre al Warriors Field in contrada Ficuzza/Agnelleria.

“Riprendiamo da dove abbiamo finito – dice il manager della squadra Riccardo Messina -. I ragazzi sono molti carichi, non si sono mai fermati dall’ultima partita di playoff dello scorso settembre. Sei mesi di duri allenamenti in vista dell’esordio nella massima categoria federale”.

Ad abbracciare questa dichiarazione anche il presidente, Nunzio Botta, che sottolinea anche la profonda emozione provata non solo dai ragazzi ma anche dalla dirigenza e dai tecnici per questa nuova avventura.

Presente anche il presidente regionale della Fibs, Michele Bonaccorso, che ha precisato come i Red Sox Paternò, unica squadra del meridione, trovino nell’organizzazione di un campionato di questo livello non poche difficoltà.

“La collocazione geografica rende gli spostamenti non facili e particolarmente onerosi. Per questo, – continua Bonaccorso – auspico che le istituzioni si impegnino a trovare soluzioni valide per l’abbattimento di questi disagi”.

In merito è intervenuto l’assessore allo sport, Alfredo Minutolo, che ha mostrato particolare apertura nei confronti della squadra che, in questo campo rappresenta, nell’eccellenza, la città di Paternò.

“Cercheremo di fare il possibile – dice Minutolo - per venire incontro alle esigenze della squadra anche se i fondi per lo sport sono ridotti. Un plauso ai dirigenti e ai tecnici che portano avanti questo progetto tra mille difficolta”.

Degno di nota anche l’intervento dell’assessore al verde pubblico, Agostino Borzì, che ha richiesto la pulizia straordinario di contrada Agnelleria.

Dulcis in fundo, in occasione della serie A sono stati introdotti dei kit per chi vuole sostenere la squadra e una mascotte, un cavalluccio artigianale con la divisa dei Red Sox Paternò Baseball.

Di seguito il Roster:

LANCIATORI: Cristian Bonaccorso, Giuseppe D’Ignoti, Chris John, Gianfranco Grillo, Federico Mannino, Giovanni Pappalardo, Salvatore Sciacca Franklin Torres.

INTERNI: Diego Botta, Simone Bonaccorso, Santi Freni, Yuskiel Garcia, Rolexis Molina, Mario Pesce, Alejandro Ramirez, Dario Russo.

ESTERNI: Andrea Cavallaro, Francesco Costa, Raffaele De Blasi, Alfredo Fallica, Fabrizio Lo Giudice, Angelo Perciato.

RICEVITORI: Pierangelo Astuto, Gabriele Carciotto, Stefano Biondo, Claudio Marici e Edgardo Salgado.