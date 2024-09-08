I Rex Sox Paternò sono tornati nel baseball che conta, conquistando una storica promozione in Serie A. La squadra siciliana ha vinto gara 4 contro il Ravenna Baseball con il punteggio di 11 a 5, coron...

I Rex Sox Paternò sono tornati nel baseball che conta, conquistando una storica promozione in Serie A.

La squadra siciliana ha vinto gara 4 contro il Ravenna Baseball con il punteggio di 11 a 5, coronando una stagione entusiasmante con un trionfo che segna il loro ritorno nella massima serie del baseball italiano.

La partita, giocata con grande intensità, ha regalato emozioni forti ai tifosi presenti. I Rex Sox Paternò sono riusciti a imporsi grazie a una prestazione collettiva straordinaria, sia in attacco che in difesa, dimostrando di meritare pienamente il sogno chiamato Serie A.

Il punteggio finale di 11 a 5 racconta solo in parte l’andamento di una sfida combattuta, in cui Ravenna ha provato a tenere testa ai siciliani fino alla fine.

Tuttavia, la determinazione e il talento dei giocatori di Paternò hanno fatto la differenza, permettendo alla squadra di controllare il match e festeggiare la meritata promozione.

Dopo una lunga attesa, la squadra siciliana torna finalmente a competere ai massimi livelli del baseball italiano, pronta a sfidare i migliori club del paese.

Il sogno è diventato realtà, e adesso Paternò è pronta a scrivere una nuova pagina nella storia del baseball italiano, con la Serie A che li attende.

I REX SOX PATERNO' CONQUISTANO LA SERIE A 1/4 Successivo »

FOTO Ravenna Baseball