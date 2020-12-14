I SERVIZI DI GOOGLE SONO INACCESSIBILI PER MOLTI UTENTI IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO
I servizi di Google, tra cui YouTube, sono inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo. Moltissime persone stanno segnalando problemi ad utilizzare Gmail, Google Drive, YouTube, Googl...
I servizi di Google, tra cui YouTube, sono inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo. Moltissime persone stanno segnalando problemi ad utilizzare Gmail, Google Drive, YouTube, Google Meet, Google Maps e Google Scholar: se si prova ad accedere ai servizi si trova un messaggio di errore. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi molti servizi indica malfunzionamenti su tutte le piattaforme e altri siti che verificano il corretto funzionamento di servizi online stanno raccogliendo molte segnalazioni di problemi.
Ci sono problemi anche con Google Play, da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense.