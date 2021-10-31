I SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO DIVERSE PERSONE IN DIFFICOLTÀ NELLE PROPRIE AUTO PER IL MALTEMPO A CATANIA E A MISTERBIANCO
Nel pomeriggio di ieri la sezione operativa dei Sommozzatori Vigili del Fuoco della Puglia ed il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno tratto in salvo una dozzina di persone, tra cui anche quattro bambini, in diversi interventi di soccorso svolti in via De Amicis a Catania e nella zona commerciale di Misterbianco (CT).
Le persone tratte in salvo, si sono trovate tutte in difficoltà percorrendo strade allagate e con poca visibilità.
Sono rimaste bloccate all'interno dei propri autoveicoli in preda ad un profondo disorientamento ed i vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto, in qualche caso, portarle letteralmente fuori dalle loro autovetture in spalla.