06 settembre 2020 20:21
I SOMMOZZATORI SALVANO UN RAGAZZO INTRAPPOLATO NELL'AUTO A PIANO TAVOLA -
Cronaca
Solo uno spavento ma nessuna conseguenza per l’automobilista rimasto bloccato in mezzo all’acqua nel sottopasso di via Rosolino Pino a Piano Tavola in territorio di Motta Sant'Anastasia.

Nel pomeriggio di oggi , intorno alle ore 16.30  il nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania e la squadra dei vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosario Pilo  per soccorrere un ragazzo che era rimasto intrappolato all'interno della propria vettura rimasta in panne per il maltempo

La persona rimasta a bordo dell'autovettura è stata raggiunta e tratto in salvo

Il sottopasso momentaneamente rimane chiuso alla circolazione.

