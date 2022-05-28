I SUPEREROI ACROBATICI SULL'EDIFICIO DELL’OSPEDALE CANNIZZARO
I supereroi acrobatici fanno tappa all’Ospedale Cannizzaro. oggi alle 10.30, i più famosi personaggi di cartoons e fumetti si caleranno dal tetto dell’edificio F3 ed entreranno dalle finestre nel reparto di Pediatria, dove consegneranno regali ai piccoli pazienti.
L’iniziativa è realizzata dall’associazione SEA (Super Eroi Acrobatici), organizzazione senza scopo di lucro impegnata proprio nella realizzazione di eventi dedicati ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di tutta Italia. L’evento di sabato è organizzato in collaborazione con ABIO (Associazione Bambini in Ospedale), attiva presso la Pediatria dell’Azienda Cannizzaro.
Saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale dott. Salvatore Giuffrida, il direttore sanitario dott.ssa Diana Cinà, il direttore dell’UOC di Pediatria dott.ssa Antonella Di Stefano.
Lo “spettacolo” sarà in gran parte visibile anche dall’esterno, dato che i supereroi scenderanno agganciati alle funi dal livello 8 dell’edificio F3 fino al piano 3 dove si trovano le degenze pediatriche.