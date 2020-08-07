I TEMPORALI MINACCIANO IL SUD, SCATTA L’ALLERTA GIALLO-ARANCIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI
Il maltempo insisterà al Sud anche nella giornata di domani, a causa di un ciclone sul Mar Ionio. La Protezione Civile prevede ancora allerta gialla, vale a dire livello di attenzione, domani, sabato 8 agosto, in buona parte della Sicilia . Condizioni più avverse sono previste nella parte nord- orientale dell’Isola. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale della Regione Siciliana sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Previsioni per sabato 8 agosto 2020
Condizioni: al mattino tempo instabile sul messinese con rovesci sparsi e qualche temporali, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio possibili fenomeni fra catanese e siracusano, ancora qualche incertezza sul messinese, altrove sereno o poco nuvoloso.
Temperature: valori termici in lieve rialzo; caldo moderato.
Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
Mari: poco mosso lo Ionio, mossi i restanti mari.