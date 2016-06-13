95047

I tombaroli sono tornati

Presi di mira gli scavi dell’area delle Salinelle: il lavoro dei ragazzi come antidoto alla miseria di questi balordi

A cura di Anthony Distefano
13 giugno 2016 21:58
I tombaroli sono tornati -
Cronaca
Condividi

95047.it Da qualche giorno, gli studenti di Paternò assieme ai volontari di SiciliAntica stanno portando avanti alcuni scavi nell’area delle Salinelle. Ebbene, nella notte tra venerdì e sabato scorsi vi hanno fatto irruzione i tombaroli a caccia di materiale prezioso buono da mettere in circolo nel mercato illegale della ricettazione legato ai beni archeologici.  I balordi non avrebbero, comunque, trovato chissachè.  La Sovrintendenza ha sporto denuncia ai carabinieri.
“Quello che è accaduto è grave - spiega Giuseppe Barbagiovanni di SiciliAntica - ma i ragazzi spinti dall’accaduto hanno confermato di voler proseguire per ancora un’altra settimana. Il lavoro prosegue”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047