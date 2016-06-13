I tombaroli sono tornati

Presi di mira gli scavi dell’area delle Salinelle: il lavoro dei ragazzi come antidoto alla miseria di questi balordi

95047.it Da qualche giorno, gli studenti di Paternò assieme ai volontari di SiciliAntica stanno portando avanti alcuni scavi nell’area delle Salinelle. Ebbene, nella notte tra venerdì e sabato scorsi vi hanno fatto irruzione i tombaroli a caccia di materiale prezioso buono da mettere in circolo nel mercato illegale della ricettazione legato ai beni archeologici. I balordi non avrebbero, comunque, trovato chissachè. La Sovrintendenza ha sporto denuncia ai carabinieri.

“Quello che è accaduto è grave - spiega Giuseppe Barbagiovanni di SiciliAntica - ma i ragazzi spinti dall’accaduto hanno confermato di voler proseguire per ancora un’altra settimana. Il lavoro prosegue”.