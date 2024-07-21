I VANDALI TORNANO A COLPIRE A PATERNÒ: IMBRATTATE LE MURA DELLA CHIESA DI SANTA MARGHERITA

Nella notte, Paternò è stata teatro di un atto vandalico. Le mura della storica chiesa di Santa Margherita, situata in via Roma, sono state imbrattate con dello spray blu. La chiesa, un simbolo di fed...

Nella notte, Paternò è stata teatro di un atto vandalico.

Le mura della storica chiesa di Santa Margherita, situata in via Roma, sono state imbrattate con dello spray blu. La chiesa, un simbolo di fede e storia per la città, è stata deturpata da un gesto incivile e irrispettoso.

Questa mattina, la comunità ha fatto l'orribile scoperta: due nomi, "GIOVANNI" e "KEVIN", sono stati scritti in caratteri grossolani sul muro dell'edificio sacro.

Le scritte, evidentemente realizzate durante la notte, hanno suscitato sdegno e rabbia tra i cittadini e i fedeli della parrocchia, che vedono in questo atto una mancanza di rispetto non solo verso la chiesa, ma verso l'intera comunità.

Le autorità locali sono state immediatamente allertate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

L'atto vandalico rappresenta l'ennesimo oltraggio alla nostra città