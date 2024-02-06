I VIGILI DEL FUOCO ALLE CELEBRAZIONI IN ONORE DI SANT'AGATA 2024
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania partecipano anche quest'anno alle celebrazioni in onore di Sant'Agata la Santa Patrona della città di Catania.
Il 28 gennaio con un "Omaggio floreale" alla statua di Sant'Agata posta su uno stele nella rinnovata Piazza dei Martiri.
Il 30 gennaio alla celebrazione di una Messa Solenne per tutti i Militari del Presidio, Corpi di Polizia della Città, i Vigili del Fuoco, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le loro famiglie.
Il venerdì sera del 2 febbraio in piazza Duomo con un "Omaggio floreale” dei Vigili del Fuoco a Sant’Agata.
Il sabato 3 febbraio da Piazza Stesicoro con la “Processione per l’offerta della cera”.