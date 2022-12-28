I VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA SALVANO GATTINO INCASTRATO IN UN AUTO

Non solo incendi e incidenti per i Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Oggi la squadra 1A è intervenuta per il salvataggio di un gatto incastrato in un auto. Il micio ha rischiato di morire soffo...

Non solo incendi e incidenti per i Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Oggi la squadra 1A è intervenuta per il salvataggio di un gatto incastrato in un auto. Il micio ha rischiato di morire soffocato o schiacciato.

Grazie alla prontezza e professionalità, il gattino è stato liberato. Un salvataggio che ha impegnato per diverso tempo i vigili del fuoco. È stato necessario, infatti, sollevare l’auto e smontare parte della sospensione per liberarlo.

Il gattino adesso è sano e salvo.