I VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA SALVANO GATTINO INCASTRATO IN UN AUTO
Non solo incendi e incidenti per i Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Oggi la squadra 1A è intervenuta per il salvataggio di un gatto incastrato in un auto. Il micio ha rischiato di morire soffo...
A cura di Redazione
28 dicembre 2022 21:25
Non solo incendi e incidenti per i Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Oggi la squadra 1A è intervenuta per il salvataggio di un gatto incastrato in un auto. Il micio ha rischiato di morire soffocato o schiacciato.
Grazie alla prontezza e professionalità, il gattino è stato liberato. Un salvataggio che ha impegnato per diverso tempo i vigili del fuoco. È stato necessario, infatti, sollevare l’auto e smontare parte della sospensione per liberarlo.
Il gattino adesso è sano e salvo.