I VIGILI DEL FUOCO IN VISITA AL REPARTO DI PEDIATRIA DELL' OSPEDALE GARIBALDI DI NESIMA A CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno aderito al progetto sociale “Ospedali a Colori” , “Divisa Amica” e “Comune Amico” portando un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del presidio ospedaliero "Garibaldi" di Nesima a Catania.

l’Ass. Humanitatis Progressum, “Associazione non lucrativa” con attualmente attive diverse iniziative sociali a scopo benefico e gratuite, promuove dal 2022 il progetto denominato “Divisa Amica” e dal 2024 il progetto denominato “Comune Amico” siglato con l’Assessorato ai Servizi Sociali, Inclusione Sociale e Famiglia del Comune di Catania, che hanno lo scopo di creare momenti di incontro ed integrazione tra i bambini/ragazzi, di età compresa tra i 6 e 17 anni, con gli Operatori delle Forze dell’Ordine e le Istituzioni pubbliche, per rafforzare il senso di fiducia, di prossimità e partecipazione civica e promuovere la diffusione dei valori e della cultura della legalità nonchè la difesa del patrimonio comune.

Questa attività si coniuga con il progetto denominato “Ospedali a colori”, che ha lo scopo di rendere i reparti di pediatria siciliani e centri di ricoveri per bambini, ambienti più allegri, attraverso la visita periodica di un gruppo di 17 supereroi comics-marvel denominati “I Supereroi Siciliani” (Iron Man, Spiderman, Capitan America, Batman, Deadpool, Vision, Flash, Scarlett, Thor, Aquaman, Catwoman, Wonder Woman, Superman, Dottor Strange, Clea, Wolverin e Hulk) che si intrattengono con i bambini attraverso attività ludiche e di animazione, ma anche con diverse attività educative in ambienti esterni.

In questo biennio si sono realizzate diverse attività con le Forze dell’Ordine e con le Istituzione pubbliche riscuotendo gradimento e condivisione, non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La visita congiunta dei Vigili del Fuoco con altre forze dell'ordine al reparto di pediatria del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima di giorno 15 giugno 2024 accompagnando il gruppo dei Supereroi Siciliani, era finalizzato a realizzare un momento ludico coi bambini ricoverati e portare loro dei piccoli doni