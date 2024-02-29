95047

I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER UN INCENDIO IN UNA CASA RURALE AD ACI CATENA

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, nella tarda mattinata di oggi, per l'incendio sviluppatosi all'interno di una casa rural...

A cura di Redazione Redazione
29 febbraio 2024 16:05
I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER UN INCENDIO IN UNA CASA RURALE AD ACI CATENA -
News
Condividi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, nella tarda mattinata di oggi, per l'incendio sviluppatosi all'interno di una casa rurale in via Vittorio Emanuele, 315-319 ad Aci Catena (CT).

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno controllato che all'interno dell'abitazione non ci fosse nessuno ed hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi.

L'incendio ha interessato materiale ferroso, legname e masserizie varie.

A supporto è stata inviata un'autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.
Sul posto presente anche il Tecnico Comunale per le verifiche di competenza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047