I VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE PERSONE INTRAPPOLATE A VALCORRENTE IN UN SOTTOPASSAGGIO

Un'ondata di maltempo ha colpito questo pomeriggio Catania e buona parte della provincia Etnea.Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.In particolare...

21 settembre 2020 22:45
News
Un'ondata di maltempo ha colpito questo pomeriggio Catania e buona parte della provincia Etnea.

Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

In particolare sono stati tratti in salvo gli occupanti di due autovetture rimaste intrappolate in un sottopasso allagato a Valcorrente, dove sono intervenuti i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania in supporto alla squadra del Distaccamento di Paternò.

Numerose squadre sono ancora al lavoro per alberi abbattuti o pericolanti, e per intonaci pericolanti.

Altre persone rimaste all'interno delle loro auto in un sottopasso allagato, in Via Felice Fontana, sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco intervenuti.

