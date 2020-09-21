I VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE PERSONE INTRAPPOLATE A VALCORRENTE IN UN SOTTOPASSAGGIO

Un'ondata di maltempo ha colpito questo pomeriggio Catania e buona parte della provincia Etnea.Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.In particolare...

A cura di Redazione 21 settembre 2020 22:45

