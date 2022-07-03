I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN CANE ALL'INTERNO DI UN CANALE A PATERNÒ
Lo chiameremo "Fortunato" il cane, probabilmente un randagio, che questa mattina è stato tratto in salvo dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò e dai colleghi del Nucleo SAF del Comando Provinciale di Catania.
Il cane si trovava in contrada Sferro, bloccato all'interno di un canalone per lo scorrimento dell'acqua, nel quale probabilmente era scivolato.
Qualcuno lo ha notato ed ha fatto la chiamata di soccorso.
Fortunato è stato recuperato dai Vigili del Fuoco intervenuti con tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale, attraverso una speciale imbracatura per animali ed è stato consegnato alle cure dei veterinari intervenuti sul posto.