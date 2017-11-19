I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN UOMO IN STATO CONFUSIONALE ALLA TIMPA DI ACIREALE - LE FOTO

Un uomo dato per scomparso ieri sera ad Acireale, è stato ritrovato stamane in un anfratto roccioso della timpa di Acireale, nel tratto compreso tra la cittadina acese e Santa Maria degli Ammalati.L'u...

Un uomo dato per scomparso ieri sera ad Acireale, è stato ritrovato stamane in un anfratto roccioso della timpa di Acireale, nel tratto compreso tra la cittadina acese e Santa Maria degli Ammalati.

L'uomo in evidente stato confusionale è stato recuperato e soccorso dalla Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, coadiuvata dalla Squadra SAF (speleo alpino fluviale) del Comando Provinciale di Catania che ha imbragato e barellato il malcapitato. Sul posto il personale del 118, che aveva avvertito la sala Dei Vigili del Fuoco in precedenza.