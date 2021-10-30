I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UNA COPPIA IN DIFFICOLTÀ ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA A VACCARIZZO

Nel pomeriggio di oggi, la sezione operativa dei Sommozzatori Vigili del Fuoco della Puglia, inviata in supporto a Catania in questi giorni di emergenza maltempo, ha tratto in salvo una coppia trovata...

Nel pomeriggio di oggi, la sezione operativa dei Sommozzatori Vigili del Fuoco della Puglia, inviata in supporto a Catania in questi giorni di emergenza maltempo, ha tratto in salvo una coppia trovatasi in difficoltà all'interno della propria autovettura al Villaggio Delfino di Vaccarizzo (CT).

La coppia, nel tentativo di percorrere una strada interna al villaggio, è rimasta bloccata all'interno della vettura nel momento in cui l'abitacolo si è completamente e improvvisamente allagato.

I vigili del fuoco sommozzatori hanno tratto in salvo la coppia, disorientata ed in grave difficoltà, hanno messo in sicurezza il veicolo e stanno verificando la fruibilità della viabilità circostante.