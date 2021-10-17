ICARDI TRADISCE WANDA NARA, LEI SI SFOGA: “UN’ALTRA FAMIGLIA CHE HAI ROVINATO PER UNA TRO..."

Un fulmine a ciel sereno. Wanda Nara improvvisamente sembra aver rotto con il marito Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter attualmente al Psg.La moglie e agente del giocatore argentino ha infatti ha...

Un fulmine a ciel sereno. Wanda Nara improvvisamente sembra aver rotto con il marito Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter attualmente al Psg.

La moglie e agente del giocatore argentino ha infatti ha pubblicato un storia su Instagram che non lascerebbe spazio a dubbi: "Hai rovinato un'altra famiglia".

Il destinatario diretto del messaggio sarebbe però l'altra donna.

Parole inequivocabili quelle di Wanda Nara, che ha anche eliminato dal suo profilo tutte le foto che la ritraevano insieme a Icardi. Se la storia Instagram è stata subito rimossa, è stata successivamente riposata da Wanda stessa su uno fondo nero lasciando davvero pochi dubbi sulla crisi della coppia.

E dall'Argentina arriva la conferma: "Mi sono separata", si legge in uno Screenshot in cui Wanda conferma ai media sudamericani la rottura.

Improvvisamente sui social è scoppiato il "corna gate", tutti hanno cominciato a parlarne cercando di ipotizzare possibili futuri scenari. Le parole di Wanda Nara sono state piuttosto chiare: la procuratrice sportiva ha accusato qualcuno di tradimento. E, considerando il gesto del follow tolto a Icardi, il messaggio sembra essere rivolto proprio all'attaccante. Ma quello che davvero ha stranito tutti, è che Wanda dopo aver smesso di seguire Icardi su Instagram e pubblicato quella storia, ha poi cancellato tutto e gli ha rimesso il follow.

Pochi minuti più tardi, è tornata a smettere di seguirlo e a ripubblicare quella storia: "Otra familia mas que te cargaste por zorra!". Sempre dall'Argentina trapela il nome della donna causa della rottura: si tratterebbe di Maria Eugenia 'China' Suarez, e Wanda avrebbe smesso di seguirla sui social. E il messaggio sarebbe rivolto proprio a lei che aveva già fatto rompere un'altra relazione, essendo stata causa della rottura fra Benjamín Vicuña e Carolina Ardohain detta Pampita. Di qui il riferimento a "un'altra famiglia rovinata".

Dopo il divorzio con Maxi Lopez nel 2013, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio del 2014 Mauro Icardi, amico e compagno di squadra proprio di Maxi Lopez alla Sampdoria. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie femmine: Francesca, 6 anni, e Isabella, 5.