Ieri sera allarme in via Terni a Paternò: Vigili del Fuoco rimuovono un grosso nido di vespe

Nella serata di ieri, lunedì 1° settembre 2025, intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Terni a Paternò per un’operazione di bonifica a seguito della segnalazione di un nido di vespe.

Il nido si trovava in una palazzina al secondo piano e i Vigili del Fuoco, con attrezzatura adeguata, sono riusciti a rimuoverlo e a mettere in sicurezza l’intera area.

La segnalazione era giunta da alcuni residenti, allarmati per la presenza di numerosi insetti in una zona abitualmente frequentata da passanti. I

l nido, di dimensioni rilevanti, rappresentava un rischio soprattutto per bambini, anziani e persone allergiche.

L’episodio rientra nei numerosi servizi tecnici che, soprattutto nei mesi estivi, vedono i Vigili del Fuoco impegnati nella gestione di insetti potenzialmente pericolosi per la cittadinanza.

L’intervento si è concluso dopo un paio di ore, riportando la situazione sotto controllo.