IGNOTI ENTRANO IN AZIONE IN VIA BALATELLE: IN FIAMME UNA DISTESA DI RIFIUTI

Nella serata di oggi, intorno alle ore 19, ignoti sono entrati in azione appiccando il fuoco ai rifiuti presenti nei pressi della rotatoria che collega la via Balatelle con la sp 135, dove viene buttato di tutto., in poco tempo l'aria è diventa irrespirabile e il fumo si è alzato in cielo per decine di metri

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area

Tantissime sono state le segnalazioni che erano arrivate in redazione nei giorni scorsi sulla discarica a cielo aperta dove viene buttato di tutto.