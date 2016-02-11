Ikea richiama le plafoniere Hyby, Rinna e Lock: sono a rischio caduta

IKEA invita i clienti che hanno acquistato le plafoniere HYBY, LOCK e RINNA a rimuoverle dal soffitto e a riportarle in qualsiasi negozio IKEA per il rimborso.IKEA ha ricevuto alcune segnalazioni di c...

IKEA ha ricevuto alcune segnalazioni di casi in cui i paralumi in vetro si sono staccati dal soffitto e sono caduti. In alcuni di questi casi è stato necessario ricorrere a cure mediche.

La sicurezza dei prodotti è fondamentale per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard di sicurezza e alle normative vigenti. Ciò nonostante, abbiamo ricevuto segnalazioni del distacco di alcune plafoniere LOCK e HYBY. Per tutelare i nostri clienti ed evitare altri incidenti, abbiamo deciso di ritirare questi prodotti dal mercato, garantendone il completo rimborso.

Le plafoniere HYBY e LOCK sono in vendita in tutti i mercati IKEA; LOCK dal 2002 e HYBY dal 2012. La plafoniera RINNA è in vendita in undici paesi europei e in Cina dal 2010.

I clienti sono invitati a riportare le plafoniere HYBY, LOCK e RINNA in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno il rimborso. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni, contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.