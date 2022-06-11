IKEA RICHIAMA UN MODELLO DI CAFFETTIERA CHE POTREBBE ESPLODERE DURANTE L'USO

La catena di arredamento svedese Ikea ha richiamato un certo numero di caffettiere con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile Metallisk per il “rischio di scoppio durante l’utilizzo”. Il provved...

La catena di arredamento svedese Ikea ha richiamato un certo numero di caffettiere con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile Metallisk per il “rischio di scoppio durante l’utilizzo”. Il provvedimento interessa tutte le caffettiere di questo modello da 0,4 litri con date di produzione tra ottobre 2020 e aprile 2022 e i lotti compresi tra 2040 e 2204.

Ikea precisa che “il rischio è aumentato in seguito alla modifica del materiale e del processo di produzione della valvola di sicurezza. Pertanto, solo i prodotti con la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile (di colore argento/grigio) sono interessati dal richiamo.” Il provvedimento non riguarda le unità con valvola di tipo diverso e prodotte al di fuori del periodo indicato.

A scopo precauzionale, Ikea raccomanda di non utilizzare le caffettiere segnalate, è possibile restituire le caffettiere METALLISK con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno un rimborso completo. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale.

Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646.

AVVISO RICHIAMO