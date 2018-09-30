IKEA RITIRA DAL MERCATO UN LOTTO DI PLAFONIERE CALYPSO PER IL RISCHIO DI CADUTA DEL PARALUME.

IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato una plafoniera CALYPSO dopo il 1° agosto 2016 a verificare la data di produzione dell’articolo. IKEA ritira dal mercato le plafoniere CALYPSO che ripor...

IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato una plafoniera CALYPSO dopo il 1° agosto 2016 a verificare la data di produzione dell’articolo. IKEA ritira dal mercato le plafoniere CALYPSO che riportano le date di produzione (AASS, anno-settimana) comprese tra 1625 e 1744 (anche queste due date di produzione sono incluse).

IKEA ha ricevuto segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro della plafoniera è caduto e, per non esporre i propri clienti ad alcun rischio, ritira dal mercato le plafoniere CALYPSO con date di produzione (AASS, anno-settimana) comprese tra 1625 e 1744 (anche queste due date di produzione sono incluse).

IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato una plafoniera CALYPSO con una di queste date di produzione a riportare il prodotto in negozio per la sostituzione con una nuova plafoniera CALYPSO o per ricevere il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale.

La sicurezza dei prodotti è fondamentale per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro della plafoniera CALYPSO è caduto. Per tutelare i nostri clienti ed evitare altri incidenti, abbiamo deciso di ritirare questo prodotto dal mercato, offrendone la sostituzione o il completo rimborso.

Per ulteriori informazioni, visita IKEA.it o contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.