IKEA RITIRA IL DISTRIBUTORE D'ACQUA PER CANI E GATTI LURVIG: "RISCHIO SOFFOCAMENTO"

IKEA ritira dal mercato il distributore di acqua LURVIG per animali domestici, poiché la testa del cane o del gatto può rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di soffocamento. IKEA invita i clienti a non utilizzare il distributore di acqua e a riportarlo in qualsiasi negozio IKEA dove riceveranno il rimborso.

IKEA ha ricevuto segnalazioni relative a due incidenti in cui i cani coinvolti sono rimasti con la testa incastrata nella campana del distributore di acqua LURVIG e sono soffocati.

Il distributore di acqua LURVIG è stato venduto in 15 mercati dal mese di ottobre 2017, data d’inizio delle vendite.

“Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani. Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la massima priorità per IKEA e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua LURVIG”, ha affermato Petra Axdorff, Business Area Manager di IKEA of Sweden AB.

IKEA ringrazia tutti i clienti per la comprensione.