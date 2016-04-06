Ikea ritira il mantello a pipistrello Lattjo

IKEA sta ritirando dal mercato tutti i mantelli del costume da pipistrello LATTJO, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni relative a tre bambini che si sono procurati graffi e abrasioni sul collo ment...

IKEA sta ritirando dal mercato tutti i mantelli del costume da pipistrello LATTJO, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni relative a tre bambini che si sono procurati graffi e abrasioni sul collo mentre giocavano. I bambini hanno avuto difficoltà a slacciare il mantello e a toglierlo.

IKEA non ha ricevuto comunicazioni di lesioni che abbiano richiesto assistenza medica, ma ha deciso di ritirare il prodotto in via precauzionale, per evitare il rischio di lesioni al collo.

Il mantello del costume da pipistrello LATTJO è in vendita in tutti i mercati IKEA da novembre 2015. I clienti possono riportare il mantello del costume da pipistrello LATTJO in qualsiasi negozio IKEA. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

Ci scusiamo per eventuali disagi provocati.