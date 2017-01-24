"Schiaccia le dita e fa cadere a terra", Ikea ritira sdraio dal mercato

Ikea ritira dal mercato la sdraio Mysingsö per il rischio di caduta o di schiacciamento delle dita e invita i clienti che le hanno acquistato prima del febbraio 2017 a riportarle in qualsiasi negozio...

Ikea ritira dal mercato la sdraio Mysingsö per il rischio di caduta o di schiacciamento delle dita e invita i clienti che le hanno acquistato prima del febbraio 2017 a riportarle in qualsiasi negozio Ikea per la sostituzione o il rimborso. Lo comunica una nota del colosso svedese dell'arredamento.

"Dopo aver lavato la parte in tessuto, c’è il rischio -si legge nella nota- di rimontare la sdraio in modo scorretto provocando così un rischio di caduta o di schiacciamento delle dita. Ikea ha ricevuto cinque segnalazioni di incidenti in cui la sdraio Mysingsö è crollata durante l’uso perché non era stata rimontata correttamente. Tutti e cinque gli incidenti hanno provocato lesioni alle dita e hanno richiesto cure mediche. Gli incidenti segnalati si sono verificati in Finlandia, Germania, Stati Uniti, Danimarca e Australia".

"La sicurezza dei prodotti - continua il messaggio - è la massima priorità per Ikea. La sdraio Mysingsö ha superato con successo i test meccanici, chimici e sul tessuto. Non appena ricevute le segnalazioni degli incidenti, Ikea ha avviato un'indagine accurata che ha portato a una modifica del design del prodotto per ridurre ulteriormente il rischio di un riassemblaggio non corretto e dei conseguenti infortuni. La nuova versione della sdraio sarà disponibile nei negozi a partire da febbraio 2017".

Per sostituire l'oggetto o essere rimborsati non è richiesto lo scontrino fiscale.