Ikea, via da scaffali altri 6 prodotti al cioccolato: "Non adatti ad allergici"

Via dagli scaffali Ikea altri sei prodotti al cioccolato in quanto non sono adatti alle persone allergiche o intolleranti alle mandorle e/o alle nocciole.

Lo comunica il gruppo in una nota spiegando che "la sicurezza e la qualità sono le massime priorità di Ikea. Il richiamo interessa tutti i mercati mondiali, qualunque sia il termine minimo di conservazione dei prodotti".

"La presenza di mandorle e nocciole è stata rilevata frequentemente, e non solo occasionalmente, e ciò indica che i prodotti non sono adatti al consumo da parte delle persone allergiche o intolleranti a questi allergeni", si legge nel comunicato, in cui l'azienda svedese riconosce che "le dichiarazioni in merito alla presenza di mandorle e nocciole non sono complete" e che "le informazioni sull'etichetta dei prodotti possono essere fuorvianti e non sono quindi interpretate come conformi alle leggi vigenti in vari mercati.

Sulla base degli alti standard di sicurezza e qualità di Ikea, abbiamo deciso di ritirare questi prodotti a livello globale, indipendentemente dalle diverse leggi nei nostri mercati".

I prodotti sono sicuri per chi non è allergico o intollerante alle mandorle e/o alle nocciole, si aggiunge specificando che ad oggi Ikea non ha ricevuto alcuna segnalazione di reazioni allergiche causate dai 6 prodotti al cioccolato a cui ora viene esteso il richiamo già in corso.

I clienti che hanno acquistato i prodotti interessati dal richiamo potranno restituirli al mittente e ricevere il rimborso.