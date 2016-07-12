Il 14 luglio svelata la stele dei bombardamenti restaurata dal Vicariato
12 luglio 2016
95047.it Giorno 14 luglio 2016 si terrà la commemorazione del tragico evento accaduto il 14 luglio 1943, quando un violento bombardamento colpì la popolazione paternese causando centinaia di morti.
Alle 18.30 si scoprirà la stele, il cui restauro è stato effettuato dal Vicariato, dedicata a monsignor Ravazzini, eroe della solidarietà, morto durante i bombardamenti mentre continuava ad assistere i malati nell'ospedale da campo allestito presso la Villa Moncada.
La cerimonia si concluderà con la deposizione della corona d’alloro alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.