IL 18 NOVEMBRE PARTE IL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO CHIUDENDO PERÒ IL VITTORIO EMANUELE
Tutto pronto per l’apertura del nuovo pronto Soccorso del Policlinico di Catania. L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, in occasione di un convegno organizzato a Catania nell'auditorium dell’edificio Cast del Policlinico, ha comunicato l’apertura del nuovo pronto soccorso della struttura di via Santa Sofia che avverrà il prossimo 18 novembre. Contestualmente chiuderà, dopo oltre un secolo, il pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.
Quello del pronto soccorso del Policlinico sarà uno dei centri dell’emergenza più all'avanguardia del Sud Italia.
Con l’annuncio dell’apertura del Pronto Soccorso del Policlinico si avvia una road map che prevede iniziative di informazione alla città e di preparazione del personale sanitario che sta tuttora operando al Vittorio Emanuele.
