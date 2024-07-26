IL 21 LUGLIO 2024 È STATO IL GIORNO PIÙ CALDO MAI REGISTRATO NELLA STORIA

Il 21 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato da quando ci sono rilevazioni scientifiche (metà dell'Ottocento). Lo rivela un grafico preliminare del database Era5 di Copernicus, il serv...

Il 21 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato da quando ci sono rilevazioni scientifiche (metà dell'Ottocento).

Lo rivela un grafico preliminare del database Era5 di Copernicus, il servizio meteo della Ue. La temperatura media sull'intera superficie terrestre è stata di 17,09 gradi Celsius mentre la temperatura media annua si attesta intorno ai 15 gradi centigradi.

Cos'è Era5 Era5 è un portale Internet, aperto a tutti, che registra i dati meteorologici di tutto il mondo dal 1940 ad oggi. Una temperatura media di 17,09°C può sembrare neppure tanto alta.

Ma bisogna tenere conto che è appunto una media fra le temperature polari dell'inverno antartico e quelle roventi dell'estate tropicale. E il problema è che tutti quanti questi valori negli ultimi anni si sono alzati.

Le cause dell'aumento della temperatura La causa di questo aumento delle temperature non è un mistero. La scienza lo ha spiegato da tempo.

È l'effetto serra provocato dalle emissioni umane in atmosfera di anidride carbonica, diossido di azoto e metano, che impediscono al calore del sole di disperdersi nello spazio.

Questi gas serra (anche questo non è un mistero) vengono soprattutto dai combustibili fossili bruciati dall'umanità per produzione di energia, industria e trasporti, poi da attività umane come l'allevamento del bestiame.