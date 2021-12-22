IL CALCIO CATANIA 1946 È FALLITO
A cura di Redazione
22 dicembre 2021 15:48
Il Calcio Catania Spa 1946 è stato dichiarato fallito. A stabilirlo è la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania.
Non sono bastate, dunque, le attestazioni prodotte ieri dal club rossazzurro a fronte della richiesta di fallimento per insolvenza reiterata dal pm Fabio Regolo.
Prende forma, a questo punto, la nomina di un curatore fallimentare da parte del tribunale.
La stagione, sussistendo i requisiti, potrebbe proseguire in esercizio provvisorio.