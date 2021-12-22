95047

IL CALCIO CATANIA 1946 È FALLITO

A cura di Redazione Redazione
22 dicembre 2021 15:48
IL CALCIO CATANIA 1946 È FALLITO -
News
Il Calcio Catania Spa 1946 è stato dichiarato fallito. A stabilirlo è la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania.

Non sono bastate, dunque, le attestazioni prodotte ieri dal club rossazzurro a fronte della richiesta di fallimento per insolvenza reiterata dal pm Fabio Regolo.

Prende forma, a questo punto, la nomina di un curatore fallimentare da parte del tribunale.

La stagione, sussistendo i requisiti, potrebbe proseguire in esercizio provvisorio.

 

