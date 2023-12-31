IL CALENDARIO DEI PONTI DEL 2024: ECCO COME FARE 24 GIORNI IN VACANZA CON SOLO CINQUE DI FERIE

Il 2023 è quasi al capolinea e un nuovo anno ci attende con il 2024 che sarà foriero di occasioni per chi potrà concedersi qualche giorno di relax in più sfruttando i giorni di ponte a disposizione. L...

Il 2023 è quasi al capolinea e un nuovo anno ci attende con il 2024 che sarà foriero di occasioni per chi potrà concedersi qualche giorno di relax in più sfruttando i giorni di ponte a disposizione. Le occasioni, infatti, non mancheranno e in totale si potranno fare 24 giorni di vacanze utilizzandone solo 5 di ferie. Ecco nel dettaglio la situazione dei ponti e dei giorni festivi nel 2024.

Capodanno ed Epifania - Il 2024 parte subito con un giorno proficuo: il 1° gennaio cadrà, infatti, di lunedì, permettendo un weekend lungo. Il 6 gennaio sarà invece un sabato.

Pasqua e Pasquetta - Come ogni anno, Pasqua e Pasquetta cadranno di domenica e lunedì. Nel 2024, si festeggeranno rispettivamente di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Festa della Liberazione - Qui chi potrà potrà sfruttare un ponte davvero molto lungo: il 25 aprile sarà infatti un giovedì e consentirà, prendendo un giorno di ferie (il 26) di fare una vacanza di quattro giorni.

Festa dei lavoratori - Il 1° maggio, festa dei lavoratori, cadrà di mercoledì, dando la possibilità anche in questo caso di poter sfruttare un ponte lungo (chiedendo due giorni di ferie: quelli precedenti o quelli successivi alla Festa).

Festa della Repubblica - Il 2 giugno non offrirà tante opportunità, sarà infatti una domenica.

Ferragosto - Ferragosto cadrà di giovedì, consentendo, quindi, chiedendo ferie il venerdì, di fare una pausa di 4 giorni.

Ognissanti - Ognissanti, il 1° novembre, è un venerdì. Sarà, dunque, possibile staccare 3 giorni senza prendere ferie.

Festa dell'Immacolata - L'8 dicembre - Festa dell'Immacolata - cadrà di domenica.

Natale - Il 25 e il 26 dicembre, cadendo di mercoledì e giovedì, permetteranno di ottenere cinque giorni di vacanza chiedendone solo uno di ferie.