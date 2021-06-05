IL CANTANTE DI "AMICI" MICHELE MERLO IN GRAVI CONDIZIONI, COLPITO DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE

Il cantante Michele Merlo, lanciato da “Amici” nel 2017, con il nome d’arte di Mike Bird è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.Il giovane, 28 anni, si trova nel reparto rianimazione dell’O...

Il cantante Michele Merlo, lanciato da “Amici” nel 2017, con il nome d’arte di Mike Bird è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Il giovane, 28 anni, si trova nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove “è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”, come si legge nel comunicato ufficiale della famiglia.

Grande apprensione da parte dei fan sui social.

A destare preoccupazione è stato un post Instagram, la foto di un tramonto accompagnata da un'enigmatica didascalia: «Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?».

Il post è stato sommerso di commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Federico Rossi (del duo Benji e Fede) scrive: «Forza anima libera». Gli fa da eco Aka7even, concorrente dell'ultima edizione di Amici, che digita: «Daje brodi». Francesco Facchinetti ha scritto su Twitter: «Forza Michele».

I fan si uniscono in un unico coro, da chi augura «pronta guarigione» a chi rivolge un «grosso in bocca al lupo» allo sfortunato artista.

In un gruppo privato su Facebook, secondo quanto riportato, la madre del ragazzo avrebbe commentato la vicenda con l'emoji di due mani giunte in segno di preghiera. Michele Merlo, 28 anni, ha partecipato come cantante ad Amici di Maria de Filippi nel 2017 arrivando in semifinale.