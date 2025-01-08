IL CAPITANO SAVO IN VISITA A RAGALNA: SINERGIA PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Visita istituzionale del Comandante della Compagnia dei carabinieri di Paternò, Capitano Marco Savo, al Comune di Ragalna. Compagnia dalla quale dipende la locale Stazione guidata dal Luogotenente Nic...

Visita istituzionale del Comandante della Compagnia dei carabinieri di Paternò, Capitano Marco Savo, al Comune di Ragalna. Compagnia dalla quale dipende la locale Stazione guidata dal Luogotenente Nicola Marrara.

L’incontro è avvenuto ieri mattina in municipio.

Nel corso della visita sono state affrontate diverse tematiche legate alla gestione del territorio: alla sua sicurezza e alla sua vivibilità. “Ma puntiamo moltissimo a sensibilizzare i nostri ragazzi al valore della legalità”, ha introdotto il sindaco Nino Caruso.

Con il Capitano Savo ci si è congedati dall’incontro con un chiaro intento: una collaborazione massima tra le istituzioni comunali e l’Arma dei carabinieri.